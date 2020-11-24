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Çanakkale'de kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddia edilen 5 kişiye gözaltı

KOCAELİ merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Çanakkale'de 5 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddia edilen 5 kişiye gözaltı

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, Özel belgede sahtecilik ve Rüşvet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 13 ilde, 70 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında, Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube ekipleri, 2 iş adamı ile 3 şoförü gözaltına aldı. 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli'ne gönderildi.

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