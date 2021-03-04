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Çanakkale'de önce kaldırma ardından direğe çarpan motosikletteki uzman çavuş öldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarpması sonucu sürücüsü Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) yaşamını yitirdi.
Çanakkale'de önce kaldırma ardından direğe çarpan motosikletteki uzman çavuş öldü

Kaza, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yönüne giden Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk'un kullandığı 17 AAJ 452 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulup, önce kaldırma ardından da yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, başını elektrik direğine çarpan Uzman Çavuş Serkan Kavuk, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 

Uzman Çavuş Kavuk'un olay yerine gelen arkadaşları acı haberi alınca gözyaşlarına boğulurken, yapılan incelemenin ardından ceset, morga kaldırıldı. 

'ATV ARACININ KAZAYA YOL AÇTIĞI' İDDİASI

Olay yerine yapılan incelemenin ardından görgü tanıklarını da dinleyen Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ATV aracının olay yerinden kaçtığının iddia edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, ATV aracını ve sürücüsünü tespit etti. Sürücü, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

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