  • BIST 117.838
  • Altın 393,881
  • Dolar 6,8537
  • Euro 7,7659
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 32 °C
»

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lunapark ve tematik parklar 'kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde açıldı06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:47
  • Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:25
  • Havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:46
  • Terör örgütü PKK Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşları uyuşturucu üretimine teşvik etmiş06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:45
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:37
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
  • Türkiye'de en fazla görülen meteorolojik afet 'şiddetli yağış ve sel' oldu06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22
  • İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden çete çökertildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:18
  • Bölücü terör örgütü Suriye'de ailesini kaybeden çocukları örgüte dahil etmek için ekip kurmuş06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:17
  • Kamu hizmetlerinde beyan esaslı dijital dönem06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti