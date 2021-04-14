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Çanakkale’de sahiller ve parklara koronavirüs yasağı

ÇANAKKALE'de, 100 bin nufusta görülen vaka sayısı bir haftada 797,34'e yükseldi.
Çanakkale’de sahiller ve parklara koronavirüs yasağı

Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nufusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu. 

SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI

Kentte artan vaka sayısının önüne geçmek için bugün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirleri hayata geçirdi. Buna göre; Çanakkale merkezi ve Kepez beldesi ile mücavir alanlarındaki sahil bantlarının yanı sıra park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı.

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