  • BIST 1.272
  • Altın 462,644
  • Dolar 7,6920
  • Euro 9,0875
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Çanakkale’de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda toplanan Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte sigara içilmesi yasak alanları belirledi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarını yasakladı.
Çanakkale’de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu; daha önce meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda getirilen maske takma zorunluluğunun, sigara içtiğinden bahisle bazı kişiler tarafından ihlal edilmesi üzerine solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi ve maske kullanımında sürekliliğin sağlanması için bugünden itibaren vatandaşların yoğun olarak bulunduğu birçok alanda sigara yasağı getirdi.

Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, gün içerisinde 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarına da kısıtlama getirdi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Çanakkale'de sigara içme yasağı getirilen alanlar ise şöyle:

Kordon (Kayserili Ahmet Paşa Caddesi) ve sahil bandı, İskele Meydanı, Yeni Kordon (İğdelik Sokak) ve sahil bandı, 17 Burda AVM içi açık alan, Cumhuriyet Meydanı, Yalı Caddesi, Fetvane Sokak, İnönü Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi, Troya Caddesi, Halk Bahçesi, Eski Balıkhane Sokak, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Binası Çevresi, Kepez Meydan Sokak, Kepez Rauf Denktaş Caddesi Mehmet Akif Ersoy Hastanesi Bölgesi, Güzelyalı Sahil Bandı, Güzelyalı İzmir Caddesi, Çınarlı Köyü Dardanos mahallesi Sahil Bandı, Çınarlı Köyü Dardanos mahallesi Eski İzmir Yolu, Işıklar Köyü/ Kemel Köy yolu girişi (Dörtyol mevkii) Işıklar Köyü Eski Ankara Yolu, Kumkale Atatürk Caddesi, Erenköy 18 Mart Caddesi, Pazar yerleri, Meydanlar, Köy Meydanları, Park/Bahçeler, Toplu Taşıma ve Otobüs durakları alanları, okul giriş ve çıkışları ve bunun gibi alanlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı12 Kasım 2020 Perşembe 18:20
  • Diyarbakır ve Şırnak'taki ailelerden ortak çağrı: Hep beraber evlatlarımızı dağdan indireceğiz12 Kasım 2020 Perşembe 18:18
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek12 Kasım 2020 Perşembe 16:15
  • 'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı12 Kasım 2020 Perşembe 16:14
  • Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı12 Kasım 2020 Perşembe 16:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü12 Kasım 2020 Perşembe 16:10
  • Mısır’da helikopter düştü12 Kasım 2020 Perşembe 16:10
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: İhtiyacımız olan uzun vadeli perspektifle insani ve etkili göç yönetimi12 Kasım 2020 Perşembe 16:07
  • 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı12 Kasım 2020 Perşembe 16:06
  • Sopayla işkence edilen köpeği zabıta görevlisi sahiplendi, saldırgana para cezası kesildi12 Kasım 2020 Perşembe 16:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti