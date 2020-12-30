Çanakkale'de sigara imalathanesine çevrilen eve polis baskını

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, içki ve sigara satılan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde çok miktarda sahte içki ile sigara ele geçirildi. Baskın yapılan bir evin de sigara doldurma imalathanesine çevrildiği belirlendi.