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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda bronz ve gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesindeki 2 şüpheliye ait evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda; 95 bronz sikke, 15 gümüş sikke, 19 santim uzunluğunda, 13 santim eninde ve 7 santim yüksekliğinde mermer ayak heykeli ile arama dedektörü ve ekipmanı ele geçirildi. 

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

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