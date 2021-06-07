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Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören

Çanakkale’deki trafik kazasında şehit olan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun (48) cenazesi, görev yaptığı emniyet binası önünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine uğurlandı.
Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihan Türkmenoğlu yönetimindeki 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracı, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) yönetimindeki 60 NU 575 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, görev başındaki polis memuru Türkmenoğlu şehit oldu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da yaşamını yitirdi.

Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde görev yaptığı Çanakkale Emniyet Müdürlüğü binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile siyasiler ve Emniyet mensupları katıldı. Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun eşi İlkay Türkmenoğlu ile çocukları Rüya ve Ümit Türkmenoğlu tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

'CANSİPARANE ÇALIŞAN BİR ARKADAŞIMIZDI''

Törende özgeçmişi okunan şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu için saygı duruşunda bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman törende yaptğı konuşmada, "Dün akşam görev esnasında geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında yaralanan meslektaşımız, polis memuru Cihan Türkmenoğlu, devlet hastanesine kaldırılmış, bütün çabalara rağmen kurtarılamayıp, şehit olmuştur. Acımız çok büyük. Arkadaşımız, teşkilatımızın değerli bir üyesi olan, meslektaşları tarafından çok sevilen, değer verilen polis memuruydu. Bu törende bizi yalnız bırakmayıp, katılan sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız kahraman şehidimiz, Çanakkale'nin huzur ve güvenliği için cansiparane çalışan bir arkadaşımızdı. Bizler için kutsal bir emanet olduğu, geride bıraktığı ailesine sabırlar diliyorum. Onlar artık bize emanet" dedi.

Yapılan duanın ardından şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu ve polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine uğurlandı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihan Türkmenoğlu, 06 Haziran 2021 tarihinde resmi plakalı araç ile ters yoldan gelen sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kazada yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın cenazesi ise, toprağa verilmek üzere Bursa'ya gönderilecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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