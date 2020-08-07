  • BIST 1.054
  • Altın 472,293
  • Dolar 7,1990
  • Euro 8,4811
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 34 °C
»

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, ‘Roket’ isimli uyuşturucu köpeği ile birlikte şüpheli M.U.’ya ait ev ve bahçede arama yapan ekipler, saksılarda yetiştirilen 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabiga beldesi Aksaz köyünde şüpheli M.U.’nun, evi ve bahçesinde kenevir ektiği ve uyuşturucu madde sattığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait, ev ve bahçede uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile birlikte yapılan arama sonucu, saksılarda yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, kubar esrara el konuldu. Şüpheli M.U. gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabancayla intihara kalkışan kişi, ağır yaralandı04 Ağustos 2020 Salı 16:22
  • Kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı04 Ağustos 2020 Salı 16:19
  • Firma sahibi bürosunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü04 Ağustos 2020 Salı 16:14
  • Taksim'de değnekçilik yapan 1 kişi yakalandı03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:31
  • Maskesiz gençler kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçakladı02 Ağustos 2020 Pazar 17:18
  • Adıyaman'da husumetliler arasında kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı02 Ağustos 2020 Pazar 16:17
  • PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:59
  • Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:47
  • Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar24 Temmuz 2020 Cuma 16:55
  • Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş24 Temmuz 2020 Cuma 12:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti