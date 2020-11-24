Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran 9 şüpheli hakkında işlem yaptı, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 1 kişi de gözaltına alındı.