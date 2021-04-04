  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Çanakkale'de vaka sayısında artış

KORONAVİRÜS risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubu ‘kırmızı’ kategoride yer alan Çanakkale’de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 348,81’den 546,77'ye yükseldi.
Çanakkale'de vaka sayısında artış

Türkiye’nin kontrollü normalleşme dönemine geçtiği 1 Mart’tan bu yana, Çanakkale’de koronavirüs vaka sayısındaki yaşanan artış, sürüyor. Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından geçen günlerde açıklanan Türkiye’nin risk haritasında ‘çok yüksek risk’ ile 'kırmızı' kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6- 12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13- 19 Mart tarihleri arasında 202,75'ye ve 20- 27 Mart tarihleri arasında ise 348,81 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki tabloda Çanakkale'de vaka sayısı 546,77'ye yükseldi.

Çanakkale, 27 Mart- 2 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 546,77 vaka sayısıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan komutan haddini aştı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:50
  • İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:47
  • Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu03 Nisan 2021 Cumartesi 10:45
  • HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:05
  • Biden, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:01
  • ABD'de bir polisin öldüğü Kongre'ye yönelik araçlı saldırının yansımaları sürüyor03 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
  • On üç ülkeye yeni büyükelçi atandı03 Nisan 2021 Cumartesi 09:58
  • Sincar krizi! PKK çıkmayı reddediyor03 Nisan 2021 Cumartesi 09:35
  • Adana'da PKK/KCK operasyonunda 8 gözaltı03 Nisan 2021 Cumartesi 09:00
  • Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı03 Nisan 2021 Cumartesi 08:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti