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Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlama ve yılbaşı öncesi vatandaşlar balık haline akın etti.
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti

Tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çanakkale’de birçok vatandaş, balık almak için hale gitti. Balıkçılar vatandaşların en çok akşam için çinekop, sarıkanat, levrek ve çipura aldığını belirtti. 

Çanakkale balık halinde esnaflık yapan Hasan Doğuş Tunç, "Yen yıla saatler kala istediğimiz balık satışlarını yakaladık. Vatandaşlar akşam için sarıkanat, levrek çipura balıklarını aldı. Bunun yanında deniz ürünleri dediğimiz kalamar, karides tarzı ürünlerimizde satılıyor" dedi.

Balık hali esnafı Melih Kayıkçı ise, "İki gündür yoğun bir gün geçiyoruz. Bugün de yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi. Şu anda en çok vatandaş sarıkanat ve hamsi alıyor. Yılbaşı akşamı sofraları balık çeşitleri süsleyecek" diye konuştu.

Balıkhanede balık fiyatları tezgahlarda sarınakat 70, çinekop 70, hamsi 25, çipura 50, tekir 40, karides 60 ve kalamar ise 120 liradan satılıyor.

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