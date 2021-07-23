  • BIST 1.351,590
  • Altın 493,57
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'de bulunan feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

İskelelere gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'na geçmek için feribot sırasına girdi.

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bekleyen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlilerine gemiye yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, tatilcilerin mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Tatilcilerden Yavuz Dereli, AA muhabirine, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezip İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Dünden bu yana bölgede uzun araç kuyrukları olduğunu gözlemlediklerini belirten Dereli, bu nedenle tatillerini erken bitirip dönüşe geçtiklerini anlattı.

Engin Kızılaslan ise 9 günlük tatilin sonuna doğru yollarda yoğunluğun arttığını ifade ederek, "Neredeyse 1 saat feribot bekledik, şu anda biniyoruz. Tatili erken bitirmek zorunda kaldık." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Temmuz 2021 Cuma 10:22
  • Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu23 Temmuz 2021 Cuma 10:10
  • Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu sel bölgelerinde incelemelerde bulundu23 Temmuz 2021 Cuma 10:09
  • Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi23 Temmuz 2021 Cuma 10:07
  • Kayıp üniversite öğrencisi Onur'un cesedi bulundu23 Temmuz 2021 Cuma 10:01
  • İHH'nin kurban yardımları dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaştı23 Temmuz 2021 Cuma 10:01
  • İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 taksi bağlandı23 Temmuz 2021 Cuma 09:21
  • Limanda bağlı tur teknesi yangında kullanılamaz hale geldi22 Temmuz 2021 Perşembe 23:14
  • Bakan Kurum, G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldı22 Temmuz 2021 Perşembe 23:09
  • Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor22 Temmuz 2021 Perşembe 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti