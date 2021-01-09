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"Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır"

Soylu, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda terörlü iltisaklı kişilerle eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." ifadelerini kullandı.
"Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi. Terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri provokasyona katılarak destek veren Kaftancıoğlu'na Twitter'dan seslenen Soylu, "CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır." dedi. Soylu, Kaftancıoğlu'nun terör propagandası yapmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını da sözlerine ekledi.

SOYLU: CANAN KAFTANCIOĞLU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SOYTARISIDIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.

CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.

DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak,

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız,

DHKP-C'li Ebru Timtik...

Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.

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