Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık ceza onandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş yıllarda attığı tweet'ler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Dosya Yargıtay'a gidecek.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosyayı usul ve esas yönünden isabetli buldu. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere onandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kararla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Kaftancıoğlu'nun avukatı Doğuşcan Aydın Aygün "23 Haziran’ın ilk haftası duruşma yapıldı, yıldönümünde İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkındaki karara yönelik istinaf taleplerimiz gerekçesiz reddedildi. Temyiz yolu açık, Yargıtay süreci başlayacak" diye yazdı.