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Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranan kardeşi C.Ş., Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş., Fethiye'de kaldığı evde, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyleyen C.Ş., bugün Fethiye Adliyesi'ne sevk edilecek.

KAFTANCIOĞLU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Basında yer alan C. Ş. haberleri hakkında (Ağabeyim Can Şahin'le karıştırılmaması ricasıyla) Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir. Saygılarımla."

Kaynak: Haber Kaynağı
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