  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı

Kilis'te zeytin ve zeytinyağı tanıtım günlerine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı.
Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kilis'in Kocabeyli köyünde 'Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günleri' düzenlendi. Zeytin tarlasında düzenlenen törenin açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, tarım te zeytinciliğin bölgenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk de dünyanın en eski zeytin ağaçlarının kentte olduğunu belirterek, "Dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağı Kilis’tedir. Dünyanın en eski ve en kaliteli zeytinyağını bir kere sertifikasını almamız gerekiyor. Bunun için de çalışmalara başlayacağız” dedi.

Tanıtım günlerine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise, zeytinyağının ana sütü gibi olduğunu ifade ederek, “Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, ‘bütün hastalıları önler demek.’ Bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi

Bardakla zeytinyağı içen Karatay, zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimeri, parkinsonu bunamayı önler. Herkesin sabah akşam, küçük bir bardak zeytinyağı içmesi lazım. Özellikle evlerde yaşlılara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım doğal, organik zeytinyağı verilmelidir. Yapılan son araştırmalarda göstermiştir ki; bağırsak florası bozuk olanlar alzheimer oluyor. Bağırsak florası olanlar parkinson oluyor. Florası bozuk olanlar kanser oluyor, meme kanseri oluyor. Soğuk sıkım zeytinyağının meme kanserini dahi önlediği ortaya çıkmıştır" dedi.

Program boyunca Prof. Dr. Canan Karatay, bardak bardak zeytinyağı içti. Protokol üyeleri törenin ardından tarlaya zeytin fidanı dikip, zeytin hasadına katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni HIV türü keşfedildi08 Kasım 2019 Cuma 09:27
  • Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:05
  • Lösemide moral yüksekliği tedaviyi kolaylaştırıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:02
  • Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı06 Kasım 2019 Çarşamba 14:20
  • Avrat otu nedir, zehirli mi? Ispanak ile avrat otunun farkı ne?04 Kasım 2019 Pazartesi 11:38
  • Tezgahta kimyasal endişe04 Kasım 2019 Pazartesi 10:08
  • Şifa deposu kırmızı biber kalp krizi riskini önlüyor, kanserli hücreyle savaşıyor03 Kasım 2019 Pazar 16:18
  • Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor03 Kasım 2019 Pazar 10:45
  • Rusya'nın geri gönderdiği mandalinalarda 'haşere' riski02 Kasım 2019 Cumartesi 15:18
  • 26 bin nakil hastası 'hayat' bekliyor02 Kasım 2019 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti