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Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, Vaiz Mustafa Sokak'ta yapılacak yenileme projesini vatandaşların oylarıyla belirledi.
Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi

Çan ilçesinde, proje görselinin olduğu panonun yanına koyulan tercih sandığında oy kullanan vatandaşlar, yine sandığın orada açılması sonucu kazanan projeyi şeffaflıkla yerinde öğrenmiş oldu. Vaiz Mustafa Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar ve esnafın oylarıyla; otopark alanı, çevre düzenlemesi, oturma grubu ile aydınlatma çalışmalarını içeren 3 alternatifli proje içerisinden uygulanacak olan proje belirlendi. Vatandaşlar ve esnaftan 68 oy alan projenin uygulanmasına karar verildi.

Uygulanacak projeyle ilgili sonuç, ayrıca belediyenin sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Belediye Başkanı Bülent Öz yaptığı açıklamada, "Kendi kararlarını kendileri vermeleri adına sokak sakinlerinin sesine kulak vermek için oluşturduğumuz oy sandığında sonuçlar belli oldu. Vatandaşlarımızın gözü önünde açılan sandıkta 2'nci proje daha fazla oy aldı, hayırlı olsun" dedi.

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