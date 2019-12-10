  • BIST 108.786
  • Altın 273,458
  • Dolar 5,8116
  • Euro 6,4316
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Cani koca tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, kendisini cezaevinden çıkarken gelinlikle karşılayan 5 aylık hamile dini nikahlı eşi Hacer Atik’in elinde sigara söndürüp, darp eden Muhsin Culfacı tutuklandı.
Cani koca tutuklandı

Gölcük’te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 25 Kasım günü hırsızlık iddiasıyla cezaevinde bulunan Muhsin Culfacı’yı gelinlikle cezaevinin kapısında karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre, Hacer Atik ile tartıştı. Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Atik, kadın barınma evine götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan Muhsin Culfacı'yı yakaladı. Culfacı, emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi’nde ‘yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Onayımız olmadan adım atamazlar10 Aralık 2019 Salı 09:00
  • İmar barışı için son 3 hafta10 Aralık 2019 Salı 08:58
  • Eskişehir'de 'borç' dehşeti!10 Aralık 2019 Salı 08:57
  • Cani koca tutuklandı10 Aralık 2019 Salı 08:53
  • Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü10 Aralık 2019 Salı 08:49
  • Türkiye ilk kez ‘çok yüksek insani’ gelişti10 Aralık 2019 Salı 08:48
  • Ateşkes sağlandı10 Aralık 2019 Salı 08:43
  • Körfez krizi bitiyor10 Aralık 2019 Salı 08:42
  • Sürpriz görüşme10 Aralık 2019 Salı 08:41
  • İstanbul'da suç örgütüne şafak operasyonu10 Aralık 2019 Salı 08:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti