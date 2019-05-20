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Canikli'den Rabia Naz'ın babası için açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli "Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir" dedi.
Canikli'den Rabia Naz'ın babası için açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir" dedi.

Rabia Naz'ın babası, kızının ilçeden önde gelen birinin aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, bu kişinin AK Partili Canikli tarafından korunduğunu ileri sürüyordu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, suç duyurularıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan'ın, şahsını olayı örtbas etmekle suçladığını iddia ettiğini kaydederek, "Bunun ardından, sosyal medya hesabımdan olayın örtbas edilmesi veya yönlendirilmesi iddialarına ilişkin olarak hiçbir ilişkimin bulunmadığını, olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım. Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim" ifadesini kullandı.

'BEN MECLİS'TE ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ VERDİM'

HSK'nın, daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdiğini belirten Canikli şunları kaydetti:

"Ayrıca soruşturma yeni baştan başlatıldı. İçişleri Başkanlığı da olayla ilgili olarak yeniden inceleme başlattı. Ayrıca, tarafsız sivil inisiyatifler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Ben de Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için TBMM'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulacak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve olayın bütün yönleriyle TBMM tarafından da incelenmesini talep eden araştırma önergesi verdim. Bütün bunlara rağmen baba Şaban Vatan, şahsımla ilgili olarak sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti.

"UZUN BİR SÜRE DAVA AÇMADIM AMA İFTİRALAR DAYANILMAZ BOYUTLARA ULAŞTI"

Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim. Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir."

"BABA VATAN, T.C. KİMLİK NUMARAMI BİLE YAYINLADI"

"Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir" diyen Canikli şöyle devam etti:

"SADECE HAKARET VE İFTİRALAR İÇİN DAVA AÇTIM"

"Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan'ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum. Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum."

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