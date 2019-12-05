Canilere iyi hal indirimi olmamalı

Gül, Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili açıklama yaptı. Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır.

Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması gerekçeye dayanması milletimizin beklentisidir.

Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim.

Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır."

İNFAZ DÜZENLEMESİ TASLAK METNİ ERDOĞAN'A SUNULDU

Adalet Bakanlığı ile AK Partili hukukçu milletvekillerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı 'infaz düzenlemesi' tamamlandı. Yaklaşık 20 maddeden oluşması beklenen teklif ile terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, cinsel istismar ve kasten adam öldürme (müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet) suçları infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. Bu suçlar dışında kalan suçlarda infaz indirimi yapılacak.

İNFAZ SÜRESİ KISALACAK

Bu ay içinde Meclis'e sunulması beklenen teklifle şu değişiklikler öngörülüyor:

Ceza süresinin üçte ikisi infaz edilen suçlarda, infaz süresi ceza süresinin yarısına inecek. Cezasının 5'te 4'ünü yatanlar denetimli serbestlikten yararlanabilecek. 3'te 2 olarak uygulanan infaz süresi bir bölü ikiye çekilecek. İnfaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresi artırılacak. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde 50'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Denetimli serbestliğin de değiştirildiği teklif ile 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5'te 1 oranında uygulanacak. Denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5'te 4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacak.