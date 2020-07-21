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'Canım ağabeyim annemin sesini duyuyorsan lütfen gel artık'

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde annesi ile nöbet tutan 8 yaşındaki Hayrunnisa yazdığı şiirle ağabeyine dönme çağrısında bulundu.
'Canım ağabeyim annemin sesini duyuyorsan lütfen gel artık'

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 323’ncü gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ağabeyi Hamza için, annesi ile nöbet tutan 8 yaşındaki Hayrunnisa Salim, yazdığı şiirle ağabeyine dönme çağrısında bulundu.

Yazdığı şiiri okuyan Hayrunnisa Salim, "Ağabeyim için yazdığım şiiri okudum. Onu çok özledim. Ben HDP'den ağabeyimi istiyorum. Onlar nasıl götürmüşlerse, öyle getirsinler." dedi.

"Canım ağabeyim annemin sesini duyuyorsan, lütfen gel artık"
Ailesinin ağabeyine duyduğu özlemi yazdığı mısralarda dile getiren Salim, şiirinde şu ifadeleri kullandı:

"Ağabeyimi bana geri verin, yüzünü unuttum artık. Ağabeyimin yüzünü hatırlamaya çalışıyorum ama bir türlü hatırlayamıyorum. Acıyın lütfen bize, annem her gün ağlıyor. Canım ağabeyim annemin sesini duyuyorsan, lütfen gel artık. Annem seni onlar için büyütmedi. Son defa diyorum, bizi duyuyorsan, görüyorsan dön gel. Seni ailece çok seviyoruz. Artık dön gel, hasret acısı çekmeyelim. Dön gel."

Anne Zümrüt Salim ise, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini vurgulayan anne Salim, "Oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle geri getirsinler. Almadan da buradan gitmeyeceğim. Sonuna kadar bu eyleme devam edeceğim. Oğlumu çok özledim. Kızım ağabeyine bir şiir yazdı. Kızımla oğlumun nöbetini tutuyorum. Onu çok özledik. Kızım ona şiir yazdı." dedi.

"Yeter ki çocuğuma bir kere sarılayım"
Oğlu Tuncay için oturma eyleminde yer alan baba Şevket Bingöl ise 323 gündür HDP’nin kapısında evlatları için nöbet tutukların söyledi.

HDP’nin kendilerine bir açıklama yapmasını beklediklerini aktaran Bingöl şöyle konuştu:

"Çünkü çocuklarımızı HDP götürdü. HDP, çocukları götürmediğini söylüyor. Madem götürmediniz gelin bizim yanımızda oturup, 'PKK seni kınıyorum. Ben bu insanların çocuklarını senden istiyorum.' desinler. Bu acı çok büyük ve anlatılmaz bir acıdır. Bayram geldi, herkes evinde. Biz burada çocuklarımızı bekliyoruz. İstiyorum ki ben çocuğuma sarılayım sonra Allah canımı alsın. Yeter ki çocuğuma bir kere sarılayım, ondan sonra Allah canımı alsın. Ben çocuğumu onlara bırakmayacağım." 

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