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Çankaya Belediyesi geri dönüşüm konteyneri satın alacak

Çankaya Belediyesi, ilçede belli noktalara yerleştirmek üzere 250 adet geri dönüşüm konteyneri satın alıyor. 12.11.2021 tarihinde yapılacak olan ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
Çankaya Belediyesi geri dönüşüm konteyneri satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çankaya Belediyesi, ilçede belli noktalara yerleştirmek üzere 250 adet geri dönüşüm konteyneri satın alıyor. 

Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, alım için ihaleye çıktı.

İhale ile alınacak olan 250 adet geri dönüşüm konteyneri için “770 Litre Sıcak Daldırma Galvanizli Tüm Kapak Toz Boyalı Geri Dönüşüm Konteyneri” ifadesi kullanıldı. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

İhaleye teklif vermede son tarih 12.11.2021 olarak ilan edildi. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

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Gazeteilksayfa.com

 

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