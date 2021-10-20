Çankaya Belediyesi geri dönüşüm konteyneri satın alacak

Çankaya Belediyesi, ilçede belli noktalara yerleştirmek üzere 250 adet geri dönüşüm konteyneri satın alıyor. 12.11.2021 tarihinde yapılacak olan ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.