Çankaya Belediyesi memur alımı ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Çankaya Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak.
Çankaya Belediyesi memur alımı detayları şöyle:
İlgili ilan Resmi Gazete’nin 16 Mart tarihli sayısında yayımlandı.
Belediyeye Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Hizmetli kadroları için 27 memur alınacak.
Başvuru tarihleri
İlanda belirtilen KPSS puanlarını taşıyan adaylar 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.
İlan detayları için TIKLAYIN.
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