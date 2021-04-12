  • BIST 1.382
  • Altın 458,268
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,7364
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Çankaya Belediyesi sınavla Müfettiş Yardımcısı alacak

Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü, sınavla Müfettiş Yardımcısı alacak. Sınav ilamı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte detaylar:
Çankaya Belediyesi sınavla Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü, sınavla Müfettiş Yardımcısı alacak. Sınav ilamı yayımlandı.

Sözkonusu ilan Resmi Gazete’nin 9 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı. 

Adaylar 26.04.2021 - 04.05.2021 tarihleri arasında (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu doldurarak, başvuru yapabilecekler. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

cankaya-belediyesi-mufettis-alim-sinv-ilani-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik dostları sahiplendirme kampanyası başlatıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 00:27
  • Vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı12 Nisan 2021 Pazartesi 00:21
  • Ankara Zabıtası hijyen mesaisinde12 Nisan 2021 Pazartesi 00:20
  • Tulumtaş Mağarası, turizme açılıyor09 Nisan 2021 Cuma 04:33
  • Uzaktan eğitime destek Sincan Belediyesi'nden geldi!09 Nisan 2021 Cuma 03:35
  • Sancaktepe'ye bir park daha09 Nisan 2021 Cuma 00:34
  • 2020 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi09 Nisan 2021 Cuma 00:32
  • Ankara'da yerel hizmetler konuşuldu09 Nisan 2021 Cuma 00:31
  • Halk Ekmek Ramazan’da 1 TL09 Nisan 2021 Cuma 00:30
  • Türkiye Üçüncüsü Başkan Ertuğrul Çetin'in misafiri oldu08 Nisan 2021 Perşembe 03:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti