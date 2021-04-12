Çankaya Belediyesi sınavla Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü, sınavla Müfettiş Yardımcısı alacak. Sınav ilamı yayımlandı.
Sözkonusu ilan Resmi Gazete’nin 9 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı.
Adaylar 26.04.2021 - 04.05.2021 tarihleri arasında (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu doldurarak, başvuru yapabilecekler.
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