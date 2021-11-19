Çankaya Belediyesi Yıldız’da yeni hizmet binası açacak

Çankaya Belediyesi’nin vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşması amacıyla inşa ettiği Sancak Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları tamamlanıyor.

İçinde Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği yer alan yeni hizmet binası, 27 Kasım'da hizmete açılacak.

Kızılay’da bulunan ana binasının yanı sıra ek hizmet binalarıyla da belediye faaliyetlerini vatandaşın ayağına götüren Çankaya Belediyesi, yeni dönemde tüm hizmetlerini Yıldız bölgesindeki vatandaşların da ayağına götürecek. Sancak Mahallesi’nin yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binası 27 Kasım'da açılıyor. İçerisinde hazırlıkları devam eden Yıldız Hizmet Binasının çevre düzenlemesi de yapılıyor.

İÇİNDE ÇANKAYA EVİ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ DE BULUNACAK

Yeni bina birçok alanda vatandaşlara hizmet verecek. Hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği 700 metrekarelik Çankaya Evi’ni de bünyesinde barındıracak yeni hizmet binası, ağız ve diş sağlığı polikliniği ile de vatandaşlara hizmet verecek. İçerisinde 260 metrekarelik kütüphanesi de olan Yıldız Hizmet Binası, çevresindeki yeşil alanı ile aynı zamanda vatandaşların dinlenme ve nefes alanı olacak.

"BÖLGEYE DEĞER KATACAK"

2021 yatırım programı kapsamında Aralık ayına kadar Çankaya'ya 25 eser birden kazandıracaklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. ‘Doğru Belediyecilik’ anlayışımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni hizmet binamız da Yıldız ve Sancak bölgemizin değerine değer katacak" diye konuştu.