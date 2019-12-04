Çankaya Belediyesi'nden cevap yok

Düzenlediği festivalin açılış konseri için geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten mahkum olan Zuhal Olcay’ı tercih eden Çankaya Belediyesi, konuyla ilgili sorularımızı cevaplamaktan kaçındı.

CHP’li Alper Taşdelen yönetimindeki Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği 1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin açılış konserinde sahneye çıkartılacak isim hayli dikkat çekmişti. Festivalin açılış konseri için, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten mahkum olan Zuhal Olcay tercih edilmişti.

Festival 18 Ocak’ta başlayıp, 22 Ocak’ta sona erecek. Festivalin ilk günü açılış konuşmaları ve plaket töreninin ardından kokteyl verilecek ve kısa film gösterisi yapılacak. Daha sonra açılış konseri için sahneye Zuhal Olcay çıkacak. Festivalin kapanış konserinde sahneye çıkacak isim de Melis Sökmen.

BAŞKA SANATÇI MI YOK?

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği festivalde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten mahkum olmuş bir isme konser verdirecek olması “ödül gibi sahne” olarak değerlendirilmiş ve tepkilere neden olmuştu. Zuhal Olcay’a ödenecek ücret de merak ediliyor. Belediye’den Olcay’a ödenecek ücreti açıklaması isteniyor. Vatandaşlar “Ülkemizin Cumhurbaşkanına hakaretten mahkum olmuş birinin karşımıza çıkarılıp konser verdirilmesi, buna vergilerimizden ücret ödenmesi içimize sinmiyor” diyor.

SORULARIMIZA BELEDİYE’DEN CEVAP YOK

Konuyu dünkü sayımızda “Ödül gibi sahne” başlığı altında manşetten aktarmıştık. Dün Çankaya Belediye Başkanlığı’nı arayarak, konu hakkında Başkan Alper Taşdelen’le görüşmek istedik. Başkan Taşdelen’e, Zuhal Olcay’ı tercih etmeleri ve tepkilerle ilgili sorularımız olduğunu ifade ettik. Ancak bir dönüş olmazken, Taşdelen’in sorularımızı cevaplamaktan kaçınması dikkat çekti.

OLCAY’DAN CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Sanatçı Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezası geçtiğimiz Temmuz ayında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onanmıştı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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