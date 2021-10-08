Çankaya Belediyesi’nden kiralık futbol sahası

Ankara’da Çankaya Belediyesi'ne ait futbol sahası, soyunma odaları ve idari birimler dahil, ihaleyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Çankaya Belediyesi'ne ait futbol sahası, soyunma odaları ve idari birimler dahil, ihaleyle kiraya verilecek.

Çankaya Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan sözkonusu saha Yaşamkent Mahallesi’nde bulunuyor ve 6040 metre kare büyüklüğünde. Alanda soyunma odaları ile idari birimin bulunduğu 150 metre karelik de bir yapı var.

Tamamı ihale ile kiraya verilecek. Sahanın aylık muhammen bedeli 18 bin TL + KDV.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.10.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN.



Gazeteilksayfa.com

