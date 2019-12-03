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Çankaya Belediyesi'nden Zuhal Olcay'a ödül gibi sahne

CHP’li Alper Taşdelen yönetimindeki Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten mahkum olan Zuhal Olcay’ı sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.
Çankaya Belediyesi'nden Zuhal Olcay'a ödül gibi sahne

Çankaya Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten mahkum olmuş Zuhal Olcay’ı sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. 

CHP’li Alper Taşdelen yönetimindeki Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği 1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin açılış konserinde sahneye çıkartılacak isim hayli dikkat çekti. Festivalin açılış konserinde sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten mahkum olan Zuhal Olcay çıkacak. 

Festival 18 Ocak’ta başlayıp, 22 Ocak’ta sona erecek. Festivalin ilk günü açılış konuşmaları ve plaket töreninin ardından kokteyl verilecek ve kısa film gösterisi yapılacak. Daha sonra açılış konseri için sahneye Zuhal Olcay çıkacak. Festivalin kapanış konserinde sahneye çıkacak isim de Melis Sökmen. 

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NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği festivalde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten mahkum olmuş bir isme konser verdirecek olması “ödül gibi sahne” olarak değerlendiriliyor ve tepkiyle karşılanıyor. Zuhal Olcay’a ödenecek ücret de merak ediliyor. Belediye’den Olcay’a ödenecek ücreti açıklaması isteniyor. Vatandaşlar “Ülkemizin Cumhurbaşkanına hakaretten mahkum olmuş birinin karşımıza çıkarılıp konser verdirilmesi, buna vergilerimizden ücret ödenmesi içimize sinmiyor” diyor. 

ZUHAL OLCAY’DAN CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Sanatçı Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezası geçtiğimiz Temmuz ayında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onanmıştı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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