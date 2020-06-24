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Çankaya Belediyesinin zabıta memuru kadroları için başvurular başladı

Çankaya Belediyesince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek zabıta memuru alımı başvuruları başladı.
Çankaya Belediyesinin zabıta memuru kadroları için başvurular başladı

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da sona erecek başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar, 3 Temmuz'da Belediyenin internet sitesinden ilan edilecek.

Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı, 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68'i erkek 12'si kadın toplam 80 kişi, zabıta memuru olarak göreve başlayacak.

Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış kişilerin başvurusu kabul edilecek. Diğer başvuru kriterlerine ise Çankaya Belediyesinin www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, başvuruların ilk gününde 1550 kişi zabıta memurluğu için başvuruda bulundu. Sınav başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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