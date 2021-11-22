Çankaya Beytepe’de icradan satılık geniş daire

Ankara ilçesi Çankaya’nın Beytepe Mahallesi’nde 4+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nca açık artırma ile satılacak olan dairenin değeri 1 milyon 500 bin TL olarak ilan edildi.