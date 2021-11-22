Çankaya Beytepe’de icradan satılık geniş daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Beytepe Mahallesi’nde 4+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nca açık artırma ile satılacak olan dairenin değeri 1 milyon 500 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 18/01/2022
2. Satış Günü : 18/02/2022
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu
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