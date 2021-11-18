Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Cevizlidere Mahallesi’nde 938 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor.
Ankara 22. İcra Müdürlüğü’nce açık artırma ile satılacak olan Çankaya’nın Cevizlidere’deki arsanın değeri 220 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 11/01/2022
2. Satış Günü : 08/02/2022
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu
Çankaya Cevizlidere'de mahkemeden satılık arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.
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