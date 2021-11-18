Çankaya Cevizlidere’de mahkemeden satılık arsa

Çankaya’nın Cevizlidere Mahallesi’nde 938 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor. Ankara 22. İcra Müdürlüğü’nce açık artırma ile satılacak olan Çankaya’nın Cevizlidere’deki arsanın değeri 220 bin TL olarak ilan edildi.