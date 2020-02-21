Çankaya Devlet Hastaneleri Listesi.. Çankaya'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Çankaya Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Çankaya'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Çankaya'daki hastaneler, Çankaya'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Çankaya Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Çankaya'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Çankaya'daki hastaneler, Çankaya'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Çankaya Devlet Hastanesi, Çankaya'daki Devlet Hastaneleri nerede? Çankaya Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Çankaya’ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Çankaya’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Çankaya'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

ÇANKAYA DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Çankaya'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

ÇANKAYA

1. BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 552 60 00

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2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ

Üniversiteler Mah. Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 305 50 00

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3. 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ

Aydınlar Mah. Dikmen Cad. 312 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 593 29 29

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6. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Oğuzlar, Barış Manço Caddesi, Balgat No:22, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 284 26 79

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7. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KEKLİKPINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Keklik Pınarı, 882. Caddesi, Dikmen No:8, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 476 90 30

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8. BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ

Ahlatlıbel Mah. 1746. Sok. Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 906 06 70

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9. ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ ÇUKURAMBAR SEMT POLİKLİNİĞİ

Ahlatlıbel Mahallesi, 1746 Sokak, Beytepe, ANKARA

İletişim: 0 (312) 906 06 70

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10. ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ TEDAŞ BAHÇELİEVLER SEMT POLİKLİNİĞİ

Bahçelievler, İsmet İnönü Blv. No:27, 06490 Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 222 65 01

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11. ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Üniversiteler, 29 Ekim Sokak No 1, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 291 10 00

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12. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Topraklık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Orhun Sk. No:3, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 585 55 00

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13. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:43 D:1 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 55 91

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14. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI NUMUNE KOLEJ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Libya Cad. Çaldıran Sok. No:22 Kat:5 Çankaya /ANKARA (Ahmetler PTT Arkası)

İletişim: 0 (312) 433 83 72

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15. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BİRLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Birlik Mahallesi Şehit Sadık Erişen Sokak, Konak İş Merkezi, No:55/2 Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 911 18 54

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16. ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Türkocağı Sokak No:3 Sıhhiye - Ankara

İletişim: 0 (312) 310 32 30

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