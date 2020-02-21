Çankaya Devlet Hastaneleri Listesi.. Çankaya'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Çankaya’ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Çankaya’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Çankaya'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
ÇANKAYA DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Çankaya'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
ÇANKAYA
1. BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ
Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 552 60 00
2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ
Üniversiteler Mah. Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 305 50 00
3. 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ
Aydınlar Mah. Dikmen Cad. 312 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 593 29 29
6. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Oğuzlar, Barış Manço Caddesi, Balgat No:22, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 284 26 79
7. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KEKLİKPINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Keklik Pınarı, 882. Caddesi, Dikmen No:8, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 476 90 30
8. BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ
Ahlatlıbel Mah. 1746. Sok. Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 906 06 70
9. ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ ÇUKURAMBAR SEMT POLİKLİNİĞİ
Ahlatlıbel Mahallesi, 1746 Sokak, Beytepe, ANKARA
İletişim: 0 (312) 906 06 70
10. ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ TEDAŞ BAHÇELİEVLER SEMT POLİKLİNİĞİ
Bahçelievler, İsmet İnönü Blv. No:27, 06490 Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 222 65 01
11. ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üniversiteler, 29 Ekim Sokak No 1, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 291 10 00
12. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Topraklık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Orhun Sk. No:3, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 585 55 00
13. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:43 D:1 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 55 91
14. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI NUMUNE KOLEJ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Libya Cad. Çaldıran Sok. No:22 Kat:5 Çankaya /ANKARA (Ahmetler PTT Arkası)
İletişim: 0 (312) 433 83 72
15. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BİRLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Birlik Mahallesi Şehit Sadık Erişen Sokak, Konak İş Merkezi, No:55/2 Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 911 18 54
16. ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Türkocağı Sokak No:3 Sıhhiye - Ankara
İletişim: 0 (312) 310 32 30
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