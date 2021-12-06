Çankaya Güven mahallesinde icradan satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Güven mahallesinde 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce yapılacak.
İlk satış tarihi 2 Şubat 2022 olarak ilan edildi.
2. Satış Günü: 01/03/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
Çankaya Güven mahallesinde icradan satılık konutun detayları için TIKLAYIN.
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