Çankaya Hilal’de icradan satılık konut

Çankaya’nın Hilal Mahallesi’nde 1+1 daire icra yoluyla satılıyor. Açık artırma ile yapılacak olan satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek. Çankaya Hilal’de icradan satılık konutun değeri 270 bin TL.