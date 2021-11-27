Çankaya Hilal’de icradan satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Hilal Mahallesi’nde 1+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Açık artırma ile yapılacak olan satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek.
Çankaya Hilal’de icradan satılık konutun değeri 270 bin TL.
1. Satış Günü : 25/01/2022
2. Satış Günü : 21/02/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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