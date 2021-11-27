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Çankaya Hilal’de icradan satılık konut

Çankaya’nın Hilal Mahallesi’nde 1+1 daire icra yoluyla satılıyor. Açık artırma ile yapılacak olan satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek. Çankaya Hilal’de icradan satılık konutun değeri 270 bin TL.
Çankaya Hilal’de icradan satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Hilal Mahallesi’nde 1+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Açık artırma ile yapılacak olan satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek. 

Çankaya Hilal’de icradan satılık konutun değeri 270 bin TL.

1. Satış Günü : 25/01/2022 

2. Satış Günü : 21/02/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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