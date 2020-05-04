Çankaya Müftülüğünden Online Din Hizmeti

Gazetemize konuşan Çankaya Müftüsü Ali Gülden, Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Çankaya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olmasından dolayı Ramazan’da dini hizmetlerin online verildiğini anlattı.

Çankaya Müftüsü Ali Gülden, 11 ayın sultanı Ramazan ayındaki faaliyetleriyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Gülden, bu Ramazan ayında Çankaya Müftülüğü tarafından yürütülen ibadet, irşad, eğitim, yardım ve sosyal faaliyetlerin koronavirüs (Kovid-19) dikkate alınarak planlandığını belirtti.

DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN MUKABELE

Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, Ramazan faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi:

İbadet: “Camilerin kapalı olması sebebiyle cami görevlileri ve kuran kursu öğreticilerimiz dijital platformlar üzerinden sosyal iletişim ağları vasıtasıyla oluşturdukları gruplara mukabeleler okumaktadır. “

SOSYAL MEDYA AĞLARI ARACILIĞIYLA BİLGİLENDİRME

İrşad: “Başta Vaizler olmak üzere cami görevlilerimiz ve Kur’an kursu öğreticileri sosyal medya ağları yoluyla sohbet, dini konularda soru cevap ve günlük ibadet ve vaktin en iyi şekilde değerlendirilmesine dönük bilgilendirmeler yapıyor.”

HAFIZLARA GÖRÜNTÜLÜ DERS İMKANI

Eğitim: “Kursların tatil edilmesi sebebiyle başta hafızlık Kur’an kurslarımız olmak üzere tüm kurs öğrencilerimizin günlük dersleri sosyal ağlar üzerinden görüntülü olarak takip ediliyor.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİ YALNIZ BIRAKILMIYOR

Yardım Faaliyetleri: “TDV Çankaya Şubesi imkanları ve hayırseverlerin destekleri sağlanarak ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri ve alışveriş kartlarının dağıtımını sahadaki personelimiz aracılığıyla yapıyoruz. “

TÜM PERSONELDEN KAMPANYAYA DESTEK

“Koronavirüsün olumsuz etkisini azaltmak için Devletimizin başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına personelimizin tamamının destek vermesini sağladık.”

VEFA SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

“Sosyal Destek Faaliyetleri: İlçe Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubuna ise çok sayıda destek sağlıyoruz.

- Oluşturulan iki ayrı ekip vasıtasıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarının çekim ve teslim işleri,

- Dönüşümlü olarak planlanan gruplar vasıtasıyla vefa destek telefonlarının cevaplanıp yönlendirmeler yapılması;

- Kolonya ve maske dağıtım ekiplerine mahalleler bazında İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlarımızla destek sunulması;

- Bir kısım görevlilerimizin mahallelerindeki mali imkanı yerinde olan vatandaşlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etmeleri,

- Türkiye Diyanet Vakfı şube aracımızın şoförle birlikte faaliyetlere ihtiyaç halinde destek sunuyoruz. “





OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-