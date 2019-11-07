Çankaya Müftüsü Ali Gülden: Alemlere rahmet Hz. Muhammed

Mevlid-i Nebi haftası kapsamında gazetemize konuşan Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in bizler için en güzel rehber olduğunu belirtti.

Alemlere rahmet olarak gönderilen, İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü, Mevlid-i Nebi haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle idrak edilecek. Bu yıl “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla 8-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Hz. Muhammed'in örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisinin pekiştirilmesi amaçlanacak.

HZ. MUHAMMED ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ANILACAK

Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden bugün başlayacak Mevlid-i Nebi Haftası’na ilişkin gazetemize bilgi verdi. Gülden, “Rebi’ul-evvel ayının 12. gecesi, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunun seneyi devriyesidir. 8. Kasım’ı 9’una bağlayan gece tüm camilerimizde okunacak mevlit programları ile süreci başlatmış olacağız” dedi. Belirledikleri cami, Kur’an kursu ve okullarda müstakil programlar da düzenleyeceklerini kaydeden Gülden, “Mevlid-i Nebi haftasının ilk gününde ilçemizdeki 5 camimizde özel programlar yapacağız. Belirlediğimiz okullarda da Mevlid-i Nebi haftasına bağlı kalmaksınız Kasım ayının sonuna kadar Hz. Peygamberi anlatacağız. Okulların konferans salonlarında gerçekleştirilecek etkinlikler Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak, etkinlikte Peygamberimiz ile ilgili bilgiler verilecek, ilahiler söylenecek. Öğrencilerimize kitap dağıtımımız ve ikramlarımız olacak” ifadelerini kullandı. Gülden, 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri ve İmam- Hatip öğrencileri için de özel bir etkinlik gerçekleştireceklerini anlattı.

ÜMMETE İKİ EMANET BIRAKTI

İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed’in ümmete iki emanet bırakarak aramızdan ayrıldığını hatırlatan İlçe Müftüsü Gülden, “Hazreti Peygamber ‘Allah'ın kitabını ve sünneti size bırakıyorum onlara sarıldığınızda sapıtmazsınız’ demiştir” ifadelerini kullandı.

KUR’AN-I KERİM İNSANLIĞA ÖRNEK OLARAK SUNAR

Hz. Muhammed’in tüm insanlığa örnek olarak gönderildiğini kaydeden Gülden, “Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberi ahlaki boyuttan takdim eder ve ‘çok büyük bir ahlak üzeresin’ der, Hz. Peygamberi ahlaki yönüyle bize bir örnek olarak sunar.

Peygamber aynı zamanda bizim Müslüman olmamızın anahtar kelimesi olan La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah ikrarının yarı bölümünü temsil eder, yani tevhidi bölüm işin itikadı kısmını içerirken Muhammeden Rasulullah kısmı peygamberin İslam adına getirdiği her şeyi temsil eder” sözlerini aktardı.

FETÖ YILLARCA İSTİSMAR ETTİ

FETÖ’nün bu kavramı yıllarca istismar etmeye çalıştığını da hatırlatan Gülden, “Malumunuz FETÖ bu kavram üzerinden de bir istismar yapmış, ‘La İlahe İllallah’ın yeteceğini dolayısıyla Muhammeden Rasulullah’ın bu çağda kullanımına gerek kalmadığına dair algıyı da beslemiş ve kullanmıştı. Bu aslında bizim dinimize atılabilecek en büyük dinamitlerinden biriydi” dedi.

HZ. PEYGAMBER YAŞAYAN KUR’AN’DIR

Hz. Muhammed’in hayatımızın her safhasının rehberi olduğunu vurgulayan Gülden, “Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygambersiz bir İslam'dan haber vermemekte. Hz Peygamber Kur'an’ın haber verdiği her yerde başat rol üstlenmekte; çünkü

Hz. Peygamber bu dini tebliğ etmiştir bu dini bize açıklamıştır, bu dini yaşayarak bize örnek olarak göstermiştir. Biz Mevlid Kandili vasıtasıyla Hz. Peygamberi yeniden anlatmak, dinimizin olmazsa olmaz rolüne dikkat çekmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TOPLUMUMUZLA BÜTÜNLEŞTİ

Gülden, “Hz Peygamber bizim hayatımıza o kadar hakim olmuş ki toplum olarak, millet olarak biz ordumuza ‘Mehmetçik’ demişiz. Hz Peygamberin ismini duyunca elimizi kalbimize getirmişiz. Dahası çocuklarımıza Ahmet, Mehmet, Muhammed, Mustafa gibi isimleri vermişiz. Hz Peygamber bizim babamız değil, kardeşimiz değil, herhangi bir akrabamız değil; ama her şeyimiz” şeklinde konuştu.

MİRASINA EN İYİ TÜRKİYE SAHİP ÇIKIYOR

Hz. Peygamberin mirasına en iyi sahip çıkan ülkenin Türkiye’nin olduğunu belirten Gülden, “Ülke olarak, millet olarak Hz. Peygamberin mirasına en iyi şekilde sahip çıktığımızı dikkatlerden kaçırmamak gerekiyor. Bugün yeryüzünün mazlumları sığınacak adres olarak ülkemizi görüyorlarsa bunda Hz. Peygamberin bu toplum üzerindeki izinin, eserinin ve katkısının yadsınamaması

gerektiği dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Peygamberi merhametin, şefkatin, yardımseverlik, diğerkâmlık duygusunun etkisi ile beraber ülkemizde güzel bir maya ortaya çıkmış. O maya ile birlikte ülkemiz mazlumların umudu haline gelmiştir” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-