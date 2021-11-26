Çankaya Mürsel Uluç’ta icradan satılık konut

Ankara ilçesi Çankaya’nın Mürsel Uluç Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Çankaya Mürsel Uluç’ta icradan satılık konutun açık artırma ihalesi 25 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Muhammen bedeli ise 450 bin TL olarak ilan edildi.