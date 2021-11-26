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Çankaya Mürsel Uluç’ta icradan satılık konut

Ankara ilçesi Çankaya’nın Mürsel Uluç Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Çankaya Mürsel Uluç’ta icradan satılık konutun açık artırma ihalesi 25 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Muhammen bedeli ise 450 bin TL olarak ilan edildi.
Çankaya Mürsel Uluç’ta icradan satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Mürsel Uluç Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Çankaya Mürsel Uluç’ta icradan satılık konutun açık artırma ihalesi 25 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. 

İkinci satış tarihi ise 21.02.2022.

İcradan satılık konutun muhammen bedeli de 450 bin TL olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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