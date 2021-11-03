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Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire

Çankaya'nın Öveçler Mahallesi’nde 105 metre kare 3+1 daire, sahibinin borcu nedeniyle Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satılıyor. Çankaya Öveçler’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 400 bin TL.
Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Çankaya'nın Öveçler Mahallesi’nde 105 metre kare 3+1 daire, sahibinin borcu nedeniyle Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satılıyor. 

Çankaya Öveçler’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 400 bin TL.

1. Satış Günü : 04/01/2022 

2. Satış Günü : 01/02/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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