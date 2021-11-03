Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Çankaya'nın Öveçler Mahallesi’nde 105 metre kare 3+1 daire, sahibinin borcu nedeniyle Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satılıyor.
Çankaya Öveçler’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 400 bin TL.
1. Satış Günü : 04/01/2022
2. Satış Günü : 01/02/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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