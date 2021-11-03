Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire

Çankaya'nın Öveçler Mahallesi’nde 105 metre kare 3+1 daire, sahibinin borcu nedeniyle Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satılıyor. Çankaya Öveçler’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 400 bin TL.