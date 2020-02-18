Çankaya Özel Hastane Listesi...Çankaya'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çankaya'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
Çankaya'daki özel hastaneler hangileri? Nasıl giderim?
ÇANKAYA
1. ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ
Birlik Mah. Şehit Kurbani Akboğa Sok. No: 26 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 496 51 51
2. ÖZEL KAVAKLIDERE BAYINDIR HASTANESİ
Kızılırmak Mahallesi 1443 Cad. No: 17 Söğütözü, Ankara
İletişim: 0 (312) 428 08 08
0 (312) 287 90 00
3. ÖZEL ÇANKAYA HASTANESİ
Barbaros Mah. Abay Kunanbay Cad. Bülten Sok. No: 44 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 426 14 50
4. KUDRET INTERNATIONAL HOSPITAL
Maltepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 81 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 4 410
5. ÖZEL 100.YIL HASTANESİ
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 54 Balgat, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 284 08 08
6. ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ
Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No: 13 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 6 662
7. ÖZEL ORTADOĞU 19 MAYIS HASTANESİ
Naci Çakır Mah. İlker 1. Cad. 761. Sok. No: 2 Dikmen, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 478 28 28
8. ÖZEL AKROPOL HASTANESİ
Balgat Mah. Ziya Bey Cad. 1419. Sok. No: 18 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 207 90 00
9. ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. No: 72 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 466 38 38
10. ÖZEL MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
Balgat Mah. Mevlana Blv. 1422. Sok. No: 4 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 253 66 66
11. ÖZEL BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ
Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 17 Söğütözü, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 287 90 00
12. ÖZEL LIV HOSPITAL
Kavaklıdere Mah. Bestekar Sok. 8 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 4 548
13. ÖZEL ANKARA GÜVEN HASTANESİ
Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sokak No: 29 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 9 494
14. ACIBADEM ANKARA HASTANESİ
Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Blv. 630 Sok. No: 6 Oran, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 593 44 44
15. ÖZEL LOKMAN HEKİM AKAY HASTANESİ
Kavaklıdere Mah. Akay Cad. Büklüm Sok. No: 4 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 9 911
16. ÖZEL MEDİSUN ÇAYYOLU HASTANESİ
Çayyolu Mah. 1920. Cad. No: 61 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 7 600
17. ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ
Milli Müdafaa Caddesi No: 16 Kızılay / Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 417 85 85
18. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ KOCATEPE ANKARA
Meşrutiyet Mah. Kızılırmak Cad. 16/25A Çankaya, Ankara
İletişim: 0850 577 45 44
19. MEDİPARK TIP MERKEZİ
Reşit Galip Cd. No:10 Küçük Esat Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 446 88 88
Cep: 0 553 792 5 792
20. ÖZEL TANDOĞAN MAGNET TIP MERKEZİ
Anıt Caddesi No: 12 Tandoğan, Ankara
İletişim: 0 (312) 212 80 80
21. KUDRET GÖZ HASTANESİ ANKARA
Kennedy Cad. No:71 Kavaklıdere, Ankara
İletişim: 0 (312) 447 17 22
22. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ ÇANKAYA ANKARA
Ziyabey Caddesi 1421. Sok. No: 9 Balgat, Ankara
İletişim: 0850 577 45 44
23. ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ
Çetin Emeç Bulvarı 1332 Cad No: 15 Öveçler, Ankara
İletişim: 0 (312) 473 88 55
24. ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
Güvenevler Mah. Güneş Sok. No: 14 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 457 66 00
25. ÖZEL İNKILAP ÖZKAYA CERRAHİ TIP MERKEZİ
İnkılap Sk. No: 27 Kızılay, Çankaya /Ankara
İletişim: 0 (312) 417 85 85
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