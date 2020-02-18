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Çankaya Özel Hastane Listesi...Çankaya'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Çankaya'daki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Çankaya'da kaç tane özel hastane var? Çankaya'daki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Çankaya'daki özel hastanelerin isimleri... Çankaya Özel Hastane Listesi 2020
Çankaya Özel Hastane Listesi...Çankaya'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çankaya'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Çankaya'daki özel hastaneler hangileri? Nasıl giderim?

ÇANKAYA

1. ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ

Birlik Mah. Şehit Kurbani Akboğa Sok. No: 26 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 496 51 51

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2. ÖZEL KAVAKLIDERE BAYINDIR HASTANESİ

Kızılırmak Mahallesi 1443 Cad. No: 17 Söğütözü, Ankara

İletişim: 0 (312) 428 08 08

             0 (312) 287 90 00

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3. ÖZEL ÇANKAYA HASTANESİ

Barbaros Mah. Abay Kunanbay Cad. Bülten Sok. No: 44 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 426 14 50

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4. KUDRET INTERNATIONAL HOSPITAL

Maltepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 81 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 4 410

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5. ÖZEL 100.YIL HASTANESİ

İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 54 Balgat, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 284 08 08

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6. ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No: 13 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 6 662

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7. ÖZEL ORTADOĞU 19 MAYIS HASTANESİ

Naci Çakır Mah. İlker 1. Cad. 761. Sok. No: 2 Dikmen, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 478 28 28

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8. ÖZEL AKROPOL HASTANESİ

Balgat Mah. Ziya Bey Cad. 1419. Sok. No: 18 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 207 90 00

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9. ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ

Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. No: 72 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 466 38 38

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10. ÖZEL MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Balgat Mah. Mevlana Blv. 1422. Sok. No: 4 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 253 66 66

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11. ÖZEL BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 17 Söğütözü, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 287 90 00

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12. ÖZEL LIV HOSPITAL

Kavaklıdere Mah. Bestekar Sok. 8 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 4 548

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13. ÖZEL ANKARA GÜVEN HASTANESİ

Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sokak No: 29 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 9 494

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14. ACIBADEM ANKARA HASTANESİ

Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Blv. 630 Sok. No: 6 Oran, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 593 44 44

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15. ÖZEL LOKMAN HEKİM AKAY HASTANESİ

Kavaklıdere Mah. Akay Cad. Büklüm Sok. No: 4 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 9 911

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16. ÖZEL MEDİSUN ÇAYYOLU HASTANESİ

Çayyolu Mah. 1920. Cad. No: 61 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 7 600

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17. ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ

Milli Müdafaa Caddesi No: 16 Kızılay / Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 417 85 85

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18. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ KOCATEPE ANKARA

Meşrutiyet Mah. Kızılırmak Cad. 16/25A Çankaya, Ankara

İletişim: 0850 577 45 44

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19. MEDİPARK TIP MERKEZİ

Reşit Galip Cd. No:10 Küçük Esat Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 446 88 88
    Cep:  0 553 792 5 792

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20. ÖZEL TANDOĞAN MAGNET TIP MERKEZİ

Anıt Caddesi No: 12 Tandoğan, Ankara

İletişim: 0 (312) 212 80 80

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21. KUDRET GÖZ HASTANESİ ANKARA

Kennedy Cad. No:71 Kavaklıdere, Ankara

İletişim: 0 (312) 447 17 22

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22. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ ÇANKAYA ANKARA

Ziyabey Caddesi 1421. Sok. No: 9 Balgat, Ankara

İletişim: 0850 577 45 44

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23. ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ

Çetin Emeç Bulvarı 1332 Cad No: 15 Öveçler, Ankara

İletişim: 0 (312) 473 88 55

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24. ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ

Güvenevler Mah. Güneş Sok. No: 14 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 457 66 00

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25. ÖZEL İNKILAP ÖZKAYA CERRAHİ TIP MERKEZİ

İnkılap Sk. No: 27 Kızılay, Çankaya /Ankara

İletişim: 0 (312) 417 85 85

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