  • BIST 1.394,650
  • Altın 498,69
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Çankaya Taner Kışlalı’da icradan satılık villa

Ankara merkez ilçesi Çankaya’nın Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan 522 metre kare büyüklüğündeki bir villa mahkeme yoluyla satılıyor. Çankaya Taner Kışlalı’da icradan satılık villanın muhammen bedeli 2 milyon TL.
Çankaya Taner Kışlalı’da icradan satılık villa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara merkez ilçesi Çankaya’nın Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan 522 metre kare büyüklüğündeki bir villa mahkeme yoluyla satılıyor. 

Çankaya Taner Kışlalı’da icradan satılık villanın muhammen bedeli 2 milyon TL. 

522 metre kare olan villa müstakil ve 3 kattan oluşuyor. 

1. Satış Günü : 16/11/2021 

2. Satış Günü : 17/12/2021 

İlanın detayları için TIKLAYIN . 

cankaya-taner-kislali-icradan-satilik-villa.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü’nden satılık arsa22 Eylül 2021 Çarşamba 11:07
  • Jandarma’dan nezarethane bakım onarım yapım işi ihalesi22 Eylül 2021 Çarşamba 11:02
  • Niğde Kırbağları’nda mahkemeden satılık bina22 Eylül 2021 Çarşamba 10:55
  • Tarım Orman Bakanlığı işçi alım başvuru şartları, tarihleri ve başvuru adresi21 Eylül 2021 Salı 10:30
  • Ankara İtfaiye’ye lastik çizme ve yelek alınacak21 Eylül 2021 Salı 10:23
  • Osmaniye Çiftmazı Tabiat Parkı kiraya veriliyor21 Eylül 2021 Salı 10:18
  • Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne soğutma sistemi kuruluyor20 Eylül 2021 Pazartesi 09:37
  • Ankara Medipol Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınlandı20 Eylül 2021 Pazartesi 09:31
  • İstanbul Atlas Üniversitesi akademisyen alım ilanı başvuru tarihleri20 Eylül 2021 Pazartesi 09:25
  • MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak18 Eylül 2021 Cumartesi 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti