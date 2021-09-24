Çankaya Taner Kışlalı’da icradan satılık villa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara merkez ilçesi Çankaya’nın Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan 522 metre kare büyüklüğündeki bir villa mahkeme yoluyla satılıyor.
Çankaya Taner Kışlalı’da icradan satılık villanın muhammen bedeli 2 milyon TL.
522 metre kare olan villa müstakil ve 3 kattan oluşuyor.
1. Satış Günü : 16/11/2021
2. Satış Günü : 17/12/2021
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