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Çankaya zan altında

AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Murat Akça, ilçedeki sokak hayvanlarının Çankaya Belediyesi’nin talimatıyla zehirlendiği iddialarına karşı Başkan Taşdelen’i sessiz kalmakla suçlayarak, “Belediyemiz zan altında bırakılmasın” dedi. 
Çankaya zan altında

Çankaya Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda konuşan AK Parti Meclis Üyesi Murat Akça, ilçedeki sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesine sessiz kalan CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i eleştirdi. 

KATLİAMLARA SESSİZ KALMAKLA SUÇLADI 
Meclis kürsüsünden seslenen Akça, geçtiğimiz aylarda katledilen sokak hayvanlarının Çankaya Belediyesi’nin talimatıyla zehirlendiği iddialarını hatırlatarak, Başkan Alper Taşdelen’i bu olaylara ve iddialara karşı sessiz kalmakla suçladı. İlçedeki sokak hayvanları katliamına karşı Alper Taşdelen’in tek bir kelime dahi açıklama yapmamasına anlam veremediklerini belirten Akça, “Ne belediyemizden ne de Alper başkandan basın açıklamasını bırakın, twit dahi okumadık. Çıkıp ‘evet biz yaptık’ demenizi elbette beklemiyorduk; ama bir açıklama yapmanızı bekledik. Biz halkçılık ilkesinden insanlar kadar hayvanların da yararlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.  

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“ÇANKAYA BELEDİYESİ ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR”
“(Çankaya) Belediyece hayvanların öldürülme şüphelerine veya belediyeye böyle bir suçlamada bulunarak marka değerinin zedelenmesine karşı dilsiz kesildiniz neden?” sorusunu Taşdelen’e soran AK Parti’li Meclis Üyesi Akça, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu garibanlar için bu kış da bir katliam planlanmasın. Buna ne izin verilsin ne de belediyemiz zan altında bırakılsın. Baktım ki siz bu hayvan katliamlarına sesiz kalarak hem belediyemizi zarara uğratıyor hem de o canlıları öldürmek isteyenlere susarak cesaret veriyorsunuz.”  

AK PARTİ GRUBUNDAN ‘KÖPEK OTELİ’ ÖNERİSİ 
Akça, AK Parti grubu olarak Çankaya’daki sokak hayvanlarıyla ilgili şu öneriyi sundu: “Naçizane bir öneriyle geldik. Çünkü Mansur Yavaş başkanın yapacağı barınak hemen hazır olacak gibi değil. Hazır olsa da Ankara’daki tüm hayvanlara kucak açması zor gibi görünüyor. ‘Çankaya Birleşiyor Hayvanların Evi Oluyor’ sloganıyla bir kampanya başlatalım. Kurulacak basit bir web sitesiyle Ankaralı ya da Türkiye’den insanlar güçleri nispetinde mama ve kulübe alıp belediyemize hibe etsinler. Hatta isterlerse bu hayvanların tedavi ve masraflarına ortak olabilsinler. Böylece en azından kış mevsimini geçirebilecekleri ‘Köpek Oteli’ projesini hayata geçirelim. Sokaklardan ayrım yapmaksızın köpekleri toplayalım bu yerde misafir edelim. Gelin samimi bir şekilde şu canlara belediye olarak kucak açalım. Çankaya’nın duyarlı halkı da inanıyorum ki bize destek verecektir. Sütlaçlar vurulmayı değil yaşamayı hak ediyor.”

“SATILAN MAKAM ARACININ PARASI HAYVANLAR İÇİN HARCANSIN”
Sokak hayvanlarıyla ilgili ilçede yapılacak yatırımlara destek sözü veren Akça, “Bu noktada AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatımız ve Meclis üyelerimizle birlikte yapacağınız her türlü girişime destek veririz. Kim bilir belki siz de sattığınız arabanın parasını bu işe harcar tüm Çankayalıları sevindirirsiniz” ifadelerini kullandı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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