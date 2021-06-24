Çankaya'da Bir Ağaç

Çankaya Bülten Sokak’ta dallarını taşıyamayan ağaç ikiye bölünerek yola devrildi. Şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir araç maddi hasar aldı.

ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çankaya Bülten Sokak’ta bir işletmenin önünde bulunan ağaç yola devrildi. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu. Bölge esnafı ağacın, yaya yolu üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, olay anında kimsenin zarar görmemesini mucize olarak nitelendirdi.

EKİPLER 10 DAKİKADA OLAY YERİNE GELDİ

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bölge esnafı, olay esnasında oluşan gürültüye dışarı çıktıklarını belirterek, ağacın dallarının ağırlığını taşıyamadığından yıkıldığını belirtti. Olay sonrasında belediye ekiplerine haber verdiklerini belirten bölge esnafı Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 10 dakika içinde olay yerine gelerek ağacı kaldırma çalışmaları başlattığını belirtti. Bölge esnafı, “aramamız ile belediye yetkililerinin gelmesi bir oldu. Bu kadar hızlı geleceklerini tahmin etmiyorduk. Şans eseri yaralanan olmadı” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA