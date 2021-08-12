Çankayada Bulunan Özel Kız Yurtları'nın tam listesi

Üniversitelerin ve okulların açılmasına haftalar kala, milyonlarca öğrenci yurt başvurusu için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan yurtlar, bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla hizmet verecek.