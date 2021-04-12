Çankaya'da çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkım çalışmaları sürüyor.
Gece geç saatlere kadar devam eden yıkım çalışmaları, verilen aranın ardından saat 10.30 itibarıyla yeniden başladı.
Yanındaki binaları etkileme riski nedeniyle kontrollü şekilde devam eden çalışmalarda, Açelya Apartmanı'nın 4 katının yıkımı tamamlandı.
8 katlı bina boşaltılmıştı
İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.
Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.