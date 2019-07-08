Çankaya'da çöp konteynerleri yetersiz kalıyor

Çankaya’nın bazı mahallelerinde çöp konteynerlerinin yetersiz kalması, çöplerin dışarı taşması, inşaat ve moloz atıklarının kaldırımı işgal etmesi vatandaşların tepkisini topluyor. Bölge halkı bu konuda çözüm bekliyor.

Yaz aylarında cadde ve sokaklara bırakılan çöplerin çevreye verdiği koku ve kirlilik diğer zamanlara göre hayli fazla. Özellikle çöp konteyneri olmayan ya da yetersiz kalan yerlerde çöp noktaları sinek yuvası haline dönüşüyor.

ÇÖP SORUNU…

Ankara’da çöp konusunda en fazla şikâyet edilen belediyelerin başında Çankaya Belediyesi geliyor. Başkent’te en fazla nüfusa sahip Çankaya’da çöplerin zamanında toplanmaması ve bazı bölgelerde konteyner eksikliği gibi sorunlar baş gösteriyor. Bu durum ise vatandaşların teksini çekiyor. Çankaya Gerede Sokak’ta çöp konteynerinin yetersiz kalmasından dolayı çöplerin dışarı taşmasına ve etrafa yayılan kötü kokuya tepki gösteren bölge halkı, “Sokağımıza ya daha büyüğü konulabilir ya da çöp yerleri suyla yıkanabilir. Gecenin geç saatlerine kadar duran çöplerden akan su gün boyu bekliyor güneşin altında kokuya neden oluyor. Hatta sinek yuvasına dönüyor evlere sinek geliyor” diye konuştu.

SIKÇA GÖRÜLÜYOR

Çankaya’da çöp sorununun yaşandığı semtlerden biri de 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi 1524’üncü Sokak. Burada da çöp konteynerlerinin yetersiz gelmesinden dolayı çöpler konteynerlerin dışına taşıyor. Bazı bilinçsiz vatandaşların çöplerini dolu olan konteynerlerin çevresine gelişi güzel atmasıyla sorun büyüyor. Bina tadilatlarında çıkan moloz torbalarının da çöp konteynerlerinin çevresine gelişi güzel bırakılması ve kaldırımlarda geçişi engellemesi insanların tepkisi bir kez daha artırıyor. Çankaya halkı, bu sorunların ilçe genelinde sıkça görüldüğünü belirterek, “Kaldırımlar, çöpe dönüyor. Bina girişlerine çöp atılıyor. İnşaat malzemeleri atılıyor. Bunu kim yapıyor görmüyoruz. Bizim isteğimiz bölgede denetimlerin artması ve çöp konteynerlerinin çoğalması. Bu konuda Çankaya Belediyesi yetkililerinden yardım bekliyoruz” diyor.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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