Çankaya'da silah sesleri

Bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahıs tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde alacak verecek meselesi kanlı bitti.

Kızılırmak Caddesi’ndeki bir kafenin önünde meydana gelen olayda, D.Y. isimli şahıs elinde silahla geldiği kafenin önünde Mehmet isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın ardından D.Y., Mehmet isimli şahsa 6 el ateş etti.

TESLİM OLDU

Silah seslerini duyup olay yerine gelen vatandaşlar, yaralıya dakikalarca kalp mesajı yaparken, D.Y. ise olayın ardından silahını havaya kaldırarak olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.