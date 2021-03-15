Çankaya'daki yollar tepki çekiyor

Çankaya’da altyapı çalışmaları nedeniyle kazıldıktan sonra uzunca süredir onarılmayan yollar kazaya davetiye çıkarıyor. Bölge sakinleri, yağışların etkisiyle çökmelerin meydana geldiği yolların biran önce onarılması için yetkililere çağrı yapıyor.

Çankaya Maltepe Mahallesi’ndeki Onur Caddesi ile Güzaltan Sokak’ın kesiştiği noktada altyapı çalışmaları yapılmasına rağmen kazılan yolun 15 günü aşkındır onarılmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Çalışma yapılan noktaya serilen malzemenin yağışlar nedeniyle çökerek çukurlaşması araçlar için kazaya davetiye çıkarıyor. Park halindeki araçlar nedeniyle yan yana iki aracın geçmekte zorlandığı cadde üzerindeki bozuk yol bölge sakinlerinin de tepkisine neden oluyor. Onarılmayı bekleyen yola koyulan duba ise dikkat çekiyor.

MAHALLELİDEN ÇAĞRI

Maltepe Mahallesi’ndeki bozuk yola ilişkin gazetemize konuşan bölge sakinleri, “Altyapı çalışmaları nedeniyle yolun küçük bir kısmı geçtiğimiz günlerde kazıldı. İşlek olan yoldaki çalışmalar 15 günü geçti; ancak kazılan yolda herhangi bir asfalt yama çalışması yapılmadı. Araçlar bu yoldan geçerken zorlanıyor. Yolların dar olması ve park halinde araçların bulunmasına bir de bu bozuk yol eklenince kaza riski artıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu bozuk yolun kısa sürede yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

ÇANKAYA’YA FOTOĞRAFLI BOZUK YOL TEPKİSİ

Öte yandan Çankaya Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Murat Akça Çankaya’daki bazı bozuk yollarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akça, Kazım Özalp Mahallesi Kelebek Sokağı başta olmak üzere kazaya davetiye çıkaran onarılmamış sokakların fotoğraflarını paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollarda uzunca süredir asfalt yama işlemi yapılmamasından dolayı yağışların etkisiyle çökmeler meydana geldiği görülüyor. Bu görüntüler nedeniyle Akça, sosyal medya hesabından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e tepki gösterdi ve göreve davet etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA