Çankaya'dan İdlib'e ev desteği

Çankaya Müftülüğü, İdlib’de çadırda yaşayan savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 60 briket ev desteğinde bulundu. İlçe Müftüsü Ali Gülden, müftülük çalışanlarının ve hayırseverlerin kampanyaya büyük destek gösterdiğini belirtti.

Suriye’nin İdlib bölgesinde çadırlarda yaşayan savaş mağdurları için Türkiye Diyanet Vakfı’nca başlatılan ve Çankaya Müftülüğü tarafından yürütülen “briket ev” yardım kampanyasına büyük bir destek sağlandı. Çankaya Müftüsü Ali Gülden, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada ilçe müftülük çalışanları, cami cemaati ve hayırseverlerin destek verdiği kampanya kapsamında yaklaşık 60 briket ev parası toplandığını duyurdu.

İDLİB İÇİN SEFERBER OLDULAR

Gülden, Çankaya Müftülüğü olarak kampanya kapsamında taahhüt ettikleri 25 briket ev parasına müftülük çalışanlarının destekleriyle kısa sürede ulaştıklarının bilgisini verdi. Daha sonra kampanya sürecine ilçe genelindeki cami cemaati ve hayırseverlerin dahil edilmesiyle birlikte hedeflerinin üstüne çıkarak yaklaşık 60 briket ev parası toplandığını söyleyen Gülden, “Görevlilerimiz büyük bir özveri ve gayret ortaya koydular. Çankayalı hemşerilerimiz de bu işe teveccüh ettiler. Şu anki geldiğimiz rakama ulaşmış olduk” dedi. Gülden, Çankaya Müftüsü olarak kendisinin de ailecek bu kampanyaya bir ev desteğinde bulunduğunu açıkladı.

YAPIMINA HEMEN BAŞLANACAK

Gülden, toplanan 60 briket ev parasının Türkiye Diyanet Vakfı’na teslim edilmesiyle birlikte İdlib’de çadırda yaşayan insanlar için hızlıca ev yapımına başlanacağı bilgisini verdi. Gülden, İdlib’e yapılacak tanesi 6 bin TL’ye mal olacak briket evin özellikleri ile ilgili şunları söyledi: “Normal bir ailenin asgari şartlarda ihtiyacını giderebileceği içinde tuvaleti, banyosu, mutfağı, yatak odası ve bir oturma odasından oluşan briket bir ev yapılacak.”

BAĞIŞÇILARIN İSİMLERİ EVLERDE YAŞAYACAK

İdlib’de yapılacak briket evlere, para bağışında bulunan kişilerin isimlerinin verileceğini aktaran Gülden, “Müstakilden bir briket ya da birden fazla briket ev katkısı sunan kardeşlerimizin parasını hesaba yatırırken ismini, adres bilgilerini de yazmaları istendi. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, oradaki briket evlerin isimlerini müstakilden ev yaptıran kişilerin isimlerini vermeyi düşündüler ve ilerideki hedeflerinin o evde kalanlar ile bu evi yaptıranları önümüzdeki süreçte bir araya getirip birbirleriyle tanıştırıp bir kaynaşmaya, bir kardeşliğe doğru da adım atma düşüncelerinin olduğunu paylaştılar” dedi.

10 YILDIR ÇADIRDA YAŞIYORLAR

Bu kampanya ile hem insani kaynaşma hem de orada temel ihtiyaçların giderilmesi anlamında güzel bir adım atılmış olduğunu ifade eden Çankaya Müftüsü Gülden şöyle devam etti: “İdlib’deki kardeşlerimiz bizim dindaşlarımız ve bundan 100 yıl öncesinde aynı coğrafyanın, aynı toprağın parçaları durumunda idik. Şu anda orada büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Bunu halkımız görüyor ve biliyor. İnsanlar orada 10 yılı aşkındır çadırda hayat sürüyor. 10 yıl önce çadırda dünyaya gelen çocuk, evin çadırdan ibaret olduğunu zannediyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-