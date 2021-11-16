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Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi’nde Seçim

Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi 2021–2022 yılı 18. Dönem genel kurul seçimleri yapıldı. 18 adayın yarıştığı seçimlerde 44 oy alan Mehmetçik Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Erva Atasever Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlığına seçildi.
Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi’nde Seçim

100. Yıl Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurul toplantısına 9-14 yaş arası Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. 

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Çocuk Meclisi Sorumlusu Songül Köroğlu,  150 üyesi bulunan Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi’nin başta sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere geziler, kurslar ve çeşitli ziyaretler olmak üzere birçok faaliyette bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından minikler Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi 18. dönem başkanları için oy kullanarak seçim heyecanı yaşadı.

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18 adayın yarıştığı seçimlerin sonucunda kullanılan oyların 44’ünü alan Mehmetçik Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Erva Atasever Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlığına seçildi.  30’ar oy alan Ali Fuat Şahin ve Ecrin Koçer başkan yardımcı olurken, Berra Kaya, Beril Buse Koca, Zeynep Tekeli ve Miraç Ensar Özcan da yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Seçimlerin sonucunda 17. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Erva Yardımcı görevini 18. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Erva Atasever’e teslim etti.

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